مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11.. هل يقع «رؤوف» في حب «هدى»؟

ينتظر متابعي العمل التلفزيوني مذكرات زوج أحداث الحلقة 11، والتي تذاع اليوم الأحد 2 أبريل على قناة سي بي سي بطولة الفنان طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.

وشهدت الأحداث الماضية ارتفاعا كبيرا في ذروة الأحداث بين أبطال مسلسل مذكرات زوج بداية من «شيرين» التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد مع زوجها «رؤوف» الذي يعاني من أزمة منتصف العمر، ولهذا ينتظر الجمهور الحلقة 11 لمعرفة ماذا ستفعل الزوجة بعد قرار زوجها الانفصال؟ وهل ستستلم للقرار أم ستحاول لإعادته؟

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

عبر شاشة سي بي سي يعرض يوميا مسلسل ﻣذﻛرات زوج، إذ يذاع العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، كما يعاد المسلسل في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

تردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، يعرض على شاشة سي بي سي على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يضم مسلسل مذكرات زوج كوكبة من نجوم الصف الأول وفي مقدمتهم طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وخالد الصاوي وإخراج تامر تامر نادي، ومن المسلسلات القصيرة المكون من خمسة عشر حلقة فقط، تعرض على مدار النصف الأول من شهر رمضان، والقصة مأخوذة عن رواية الراحل أحمد بهجت.