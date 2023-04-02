مسلسل مذكرات زوج الحلقة الحادية عشر بطولة طارق لطفي في رمضان  

حالة من الصدمة والارتباك أصبحت تسيطر على «شيرين» بعد طلاقها من «رؤوف»، إذ أنّها تشعر أن كل حياتها قد تعرضت للدمار وأن رؤوف لم يلتف إليها أو إلى أبناءها قبل هذه الخطوة، وتخليه بشكل كامل عن جميع مسئولياته تجاه أسرته، لمجرد تحقيق رغبته في استرداد حريته المفقودة والمقيدة في الحياة الزوجية.

وفي نفس السياق، تحاول صديقات شرين المقربين البقاء بقربة، وإخراجها من الحالة النفسية التي تمر بها، وضرورة الاهتمام بأسراتها

موعد عرض الحلقة الـ11 من مذكرات زوج

تعرض الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج، الليلة الساعة 8:45 مساءً، والساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد غدًا الاثنين الساعة 2:45 ظهرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

تبث يوميًا cbc وبشكل حصري حلقات مسلسل مذكرات زوج بطولة خالد الصاوي وطارق لطفي، من خلال تردد 11785، ترميز 27500، ونايل سات.

أبطال مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، كتب له السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، عن قصة الراحل احمد بهجت، وإخراج تامر نادر، وبطولة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي.