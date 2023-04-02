مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11.. هل يتراجع «رؤوف» عن موقفه؟

إنهاء الزواج رغم محاولات «شيرين» التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد مع زوجها «رؤوف» ضمن أحداث ملسلسل مذكرات زوج، يدفع الكثيرون للحرص على متابعة الحلقة 11 التي تذاع اليوم في موعدها المحدد منذ بداية شهر رمضان 2023 على قناة سي بي سي.

ومنذ انتهاء الحلقة قبل السابقة من مسلسل مذكرات زوج بطلاق طارق لطفي الذي يجسد شخصية رؤوف، لزوجته شيرين واختفائه من المنزل لمدة طويلة على إثر خلافاتهما الزوجية المستمرة وسفره مع «هدى» للخروج من عزلة الطلاق ونسيان هذه المرحلة.

واليوم الأحد ينتظر الجمهور ما ستسفر عنه أحداث الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج بعد أن انتهت حلقة أمس باستمع «رؤوف وهديدى» بأجواء البحر والصحراء ومارس التزلق على الرمال، ولعبة «سؤال وحكم»، التي تبادلا خلالها الاسئلة والأحكام والإجابة عليها بمنتهى الصراحة لتنتهي الأحداث عند هذا المشهد.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

ويعرض مسلسل ﻣذﻛرات زوج، يوميا على شاشة سي بي سي يوميا، إذ يجرى إذاعة العرض الأول من المسلسل في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، كما يعاد المسلسل في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

وأخذ مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي عن رواية الراحل أحمد بهجت وإخراج تامر نادي كوكبة من نجوم الصف الأول وفي مقدمتهم طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وخالد الصاوي وإخراج تامر تامر نادي، وهو من المسلسلات القصيرة المكون من خمسة عشر حلقة فقط، تعرض على مدار النصف الأول من شهر رمضان.