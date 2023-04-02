موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج بطولة خالد الصاوي وطارق لطفي

أحداث مثيرة ومتتالية تشهدها الأعمال الدرامية كافة مع الاقتراب من منتصف شهر رمضان المبارك، ومن بين تلك الأعمال موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج بطولة كل من خالد الصاوي، وطارق لطفي، وعائشة بن أحمد وكوكبة من النجوم.

واستطاع مسلسل مذكرات زوج، منذ عرض الحلقات الأولى، أن يلفت أنظار الجماهير إذ إنَّه يناقش أزمة يعاني منها بعض المتزوجين، وهي أزمة منتصف العمر حيث الشعور بالملل الزوجي بين الأزواج.

وينتظر مساء اليوم الأحد 2 أبريل الجمهور موعد عرض الحلقة 11 الليلة، من مسلسل مذكرات زوج لمعرفة الحد الذي ستصل إليه الخلافات والمشاكل بين «شيرين» عائشة بن أحمد و«رؤوف» طارق لطفي بعد قراره بالتخلي عن جميع مسؤولياته تجاه زوجته وأبنائه وبدء حياة جديدة؛ لتعويض السنوات الضائعة من عمره وترك لها خاتم الزواج للشروع في إجراءات الطلاق.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC اليوم

يمكن للجمهور متابعة موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC اليوم في تمام الساعة 8:45 مساء اليوم الأحد 2 أبريل الموافق هجريا 11 رمضان.

فيما وتعاد الحلقة 11 من مسلسل مذكرات زوج في الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة الساعة 2:45 ظهرًا اليوم التالي.

تردد قناة cbc

عبر تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، معامل تصحيح الخطأ 5/6 على نايل سات، يمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج حصريًا على قناة سي بي سي 2023.

أبطال عمل مسلسل مذكرات زوج

ومسلسل مذكرات زوج مأخوذ عن رواية الراحل أحمد بهجت، وإخراج تامر نادي كوكبة من نجوم الصف الأول وفي مقدمتهم طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وخالد الصاوي.

ويعرض المسلسل التليفزيوني مذكرات زوج في صورة 15 حلقة فقط، بدأت مع شهر رمضان وتنتهي في منتصف الشهر الكريم، إذ إنَّه من الأعمال الدرامية القصيرة التي لا يتجاوز حلقاتها عن 15 فقط.