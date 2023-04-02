«التعليم» تعلن قيمة المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بعد فتح باب التقديم، بداية من اليوم الأحد 2 أبريل2023 الكترونيا علي موقع المدارس اليابانية، وتستمر لمدة 15 يومًا، مشيرا إلي أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الإنجليزية.

المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية

وحددت وزارة التربية والتعليم، المصروفات الدراسية للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023-2024، كما يلي.

- قيمة المصرفات هي 15800 جنيه.

- يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولي الأمر بذلك بشكل رسمي.

- قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين (طقم كامل 5 قطع) بإجمالي 1950 جنيها، والصف الرابع (2 قطعة) بإجمالي 750 جنيها.

- بالنسبة لاسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية: «إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية، وإذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم 10% من القسط الأول إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل، وإذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات».

- يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

طرق دفع المصروفات الدراسية للمدارس اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية بالمدارس المصرية اليابانية على النحو التالي:

- السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسي.

- السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر متاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة.

- دفع المستحقات على 3 أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثاني في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).

- قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسي 2023-2024.