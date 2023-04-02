«التعليم» تعلن تفاصيل مسابقة معلم مبدع متميز.. اعرف إجراءات التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، فعاليات وبرامج الخطة التنفيذية لوحدة التواصل ودعم للمعلمين مسابقة معلم مبدع متميز، حيث تهدف المسابقة للارتقاء بالعملية التعليمية وفق الظروف والإمكانيات الحالية بالمدارس والإدارات التعليمية، وتنمية روح الإبداع لدى المعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات والمديرية، والسعي لتحقيق الانتماء والولاء لدى المعلمين والعاملين ،ودعم المشروعات والمقترحات الداعمة لتحقيق تطوير منظومة التعليم بالمديرية .

مسابقة معلم مبدع متميز.. 31 أغسطس آخر موعد

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في بيان، أنّ المدة الزمنية لمسابقة معلم مبدع متميز اعتبارا من 20 مارس وحتي يوم 31 أغسطس، مشيرا إلى أنّ الموعد النهائي لتقديم المشاركات 30 يونيو 2023، لافتا إلى أنّ المسابقة تستهدف المعلمين بالمدارس والإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

شروط المسابقة

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنّ موضوع المسابقة يتضمن تقديم مشروع أو مقترح تحسين للارتقاء بالعملية التعليمية وفقا للإمكانيات الحالية بالمدارس والإدارات التعليمية، شروط الاشتراك بالمسابقة، كما يلي.

- أن يناسب المشروع او المقترح المقدم مع ظروف وإمكانيات المدارس.

- أن يكون المشروع أو المقترح واقعي وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.

- أن يسعى المشروع أو المقترح إلى تأصيل الانتماء والأرتقاءبالعملية التعليمية.

- أن يكون تقرير الأداء لمقدم المشروع خلال العامين السابقين كفء.

- أن يسعى المشروع أو المقترح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البيئة التعليمية.

- ألا يكون قد شارك به في أي فعاليات أو مسابقات أخرى.

- ألا يكون مقدم المشروع أو المقترح محال للتحقيق أو لديه جزاءات.

إجراءات مسابقة معلم مبدع متميز

وبالنسبة لإجراءات الأشتراك بالمسابقة «مسابقة معلم مبدع متميز»، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، كما يلي.

- يتم تسليم المشروع أو المقترح نسخة ورقية وأخرى إلكترونية إلى مقر وحدة التواصل ودعم المعلمين بمقر مديرية التربية والتعليم الدور الثاني ميدان عبده باشا العباسية، في موعد غايته 30 يونيو 2023.

- يتم تقييم المشاركات من خلال لجنة تقييم متخصصة ويختار 3 مشاركات فائزة على مستوى المديرية يتم تصعيدها للإدارة العامة للتواصل والدعم بالوزارة.

- يتم تكريم الفائزين بجوائز عينيه وشهادات تقدير ونشر المشاركات الفائزة بأسمائهم.

- إعداد دراسة لإتاحة تنفيذ المشاركات الفائزة لصالح العملية التعليمية.