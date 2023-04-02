كل ما تريد معرفته عن تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المدارس الحكومية 2025، بداية من الصف الأول الإعدادي من العام الدراسي 2024-2025، في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية، وتغيير المناهج وطرق الامتحانات.

تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المدارس الحكومية 2025

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّ خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية للاختيار بين عدة لغات من بينها «اللغة الفرنسية واللغة الألمانية والإيطالية».

تدريس اللغة الأجنبية الثانية.. مادة أساسية نجاح ورسوب

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية في المدارس الحكومية 2025، سيكون مادة أساسية نجاح ورسوب، مشيرا إلى أن الهدف منها الارتقاء بمستوى الطلاب في اللغة، والسعي المستمر نحو تطوير اللغات الأجنبية داخل المدارس وغيرها من الإصلاحات الهامة.

التفاصيل الكاملة لتدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنَّه تمّ الاتفاق مع سفير دولة إيطاليا بالقاهرة على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025.

كما أعلنت وزارة التعليم، إدراج اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية، وذلك بعد تدريب المعلمين على اللغة الصينية من خلال خبراء في الجامعة الصينية ومعهد كونفوشيوس، وجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنَّ منهج اللغة الصينية سيستطيع الطلاب المصريون من خلالها التعرف على اللغة الصينية بشكل جذاب ومستمر.

كما اتفقت وزارة التربية والتعليم، على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذي يهدف إلى إضافة منحة بـ500 مليون يورو إلى المشروع.