تفاصيل تجديد بطاقة التموين التالفة.. شرط وحيد لاستلام الجديدة

تجديد بطاقة التموين التالفة، من أهم الخدمات التموينية التي توفرها وزارة التموين لأصحاب البطاقات، خاصة ممن يفقدوا بطاقاتهم أو تتعرض للتلف، وبالتالي لا يتمكنوا من صرف الخبز يوميا أو صرف حصتهم من السلع التموينية الشهرية.

تجديد بطاقة التموين التالفة

وتشترط وزارة التموين على الأسرة الراغبة في تجديد بطاقة التموين التالفة الخاصة بها، بتسليم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين قبل إصدار كارت البطاقة الجديد، إذ يقوم مكتب التموين وفقا لقرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي بتخرين البطاقة ثم إرسالها إلى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديون عام الوزارة لإعدامها نهائيا.

خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد أو تالف

وتوفر وزارة التموين عبر بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج بدل فاقد بطاقة التموين عمن خلال الخطوات التالية:

1- تصفح بوابة مصر الرقمية من هنــا.

2- تسجيل حساب الدخول المنشأ مسبقا على البوابة.

3- الضغط على أيقونة التموين.

4- اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد.

5- اتباع الخطوات الخاصة بتدوين عدة بيانات خاصة بصاحب البطاقة التموينية تتمثل في: «الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له».

6- تحديد طريقة استلام البطاقة بعد إصدارها إما عن طريق الشحن إلى عنوان المواطن المتقدم بالطلب، أو من خلال مكتب التموين.