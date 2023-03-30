3 أسباب تؤدي لإيقاف بطاقة التموين.. تعرف عليها واحذرها

تتعدد أسباب إيقاف بطاقة التموين على سيستم منظومة الدعم التمويني والتي يندرج عليها 23 مليون بطاقة مقيد عليها 72 مليون مواطن يصرفون الخبز المدعم يوميا، بينهم 64 مليون مواطن يصرفون السلع التموينية الشهرية لهم.

إيقاف بطاقة التموين

ويعد إيقاف بطاقة التموين أمر معقد لعدم تمكن الأسرة التي توقفت بطاقة التموين الخاصة بها، من صرف العيش أو التموين، وتتمثل أسباب الإيقاف في التالي:

1- وقف بطاقة التموين نهائيا التي لم يتم صرف السلع والخبز بها لمدة 6 أشهر متتالية.

2 - وقف بطاقة التموين إذا تم ضبطها مرتين متروكة لدى صاحب المخبز البلدي.

3 - وقف بطاقة التموين إذا تم ضبطها مرتين متروكة لدى صاحب منفذ البقال.

تحذير من وزارة التموين

وتحذّر دائما وزارة التموين من ترك بطاقة التموين لدى المخبز أو البقال، لعدم سرقة الدعم المخصص للمواطنين أصحاب البطاقات من قبل بعض أصحاب المخابز أو البقالين، خاصة وأنّ ضبط البطاقة مرتين لدى المخبز أو البقال يؤدي إلى إيقافها للأبد وعدم التمكن من إصدار بدل لها.

كما تحذر وزارة التموين من أنّ بطاقة التموين التي لم تصرف السلع من البقال أو الخبز لمدة 6 أشهر متتالية يتم وقفها نهائيا، لعدم حاجة الأسرة صاحبة البطاقة للدعم.