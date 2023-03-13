زمن استخراج بطاقة التموين بدل تالف.. متى يتم صرف السلع والخبز؟

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن زمن استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد يستغرق نحو أسبوعين فقط، تسهيلا على المواطنين المستحقين للدعم ممن تعرضت بطاقاتهم للتلف أو الفقدان.

زمن استخراج بطاقة التموين بدل تالف

وأشارت المصادر، إلى توجيهات صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى شركة الكروت الذكية المسئولة عن طباعة بطاقات التموين، بتسهيل زمن استخراج بطاقة التموين بدل تالف من أجل أن يتمكن صاحب البطاقة من صرف مستحقاتهم سواء من الخبز اليومي أو السلع التموينية الشهرية وفقا لحصة البطاقة من الدعم.

موعد صرف الخبز والتموين بعد استخراج بدل تالف

وحدد قرار وزاري للدكتور علي المصيلحي، موعد صرف التموين بعد إتمام استلام كارت بطاقة التموين وإصدار بدل الفاقد، حيث يختلف موعد صرف أول تموين عن موعد صرف أول عملية للخبز البلدي، كالتالي:

- صرف الخبز يتمّ بعد 72 ساعة من استلام بطاقة التموين بدل الفاقد أو التالف.

- صرف التموين الشهري يكون في الشهر التالي لصدور البطاقة التموينية.

فيما تشترط وزارة التموين، قبل البدء في صرف الخبز أو التموين بكارت البطاقة الجديد أن تتم تفعيل البطاقة عن طريق بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، أو عن طريق رسالة من الهاتف المحمول إلى رقم 9136.