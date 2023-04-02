لو معاك 100 ألف جنيه.. اعرف هتكسب كام من الشهادات الجديدة

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن شهادات ادخار جديدة مدتها 3 سنوات بأعلى سعر فائدة في القطاع المصرفي المصري بفائدة 22%.

شهادات ادخار جديدة

وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادتي 19% و22% بعائد شهري لكل منهما؛ الأولى ثابتة مدتها 3 سنوات، والثانية متناقصة 22% في السنة الأولى و18% في الثانية، و16% في الثالثة.

قيمة الأرباح من الشهادات

وفي هذا الإطار، يبحث الكثير من المواطنين عن قيمة الأرباح التي من الممكن تحقيقها من شراء الشهادات المطروحة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية حساب العائد وقيمة الأرباح من شراء شهادات البنك الأهلي المصري ومصر المطروحة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

الشهادة بعائد 19%

عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في الشهادة الثلاثية الثابتة ذات العائد الشهري 19% من بنكي الأهلي ومصر، يكون أمام مالك الشهادة فرصة للحصول على عائد 1583 جنيها شهريًا، وفي نهاية الثلاث سنوات يكون إجمالي الأرباح من الشهادة 57 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتناقص

عند استثمار مبلغ 100 ألف جينه في الشهادة الثلاثية الثابتة ذات العائد المتناقص 22% و18% و16% من بنكي الأهلي ومصر، يكون أمام مالك الشهادة فرصة للحصول على 1800 جنيه شهريًا، لتكون الأرباح في نهاية الثلاث سنوات 66 ألف جنيه.

استثمار 100 ألف جنيه بعائد 18%

وفي حالة استثمار مبلغ 100 ألف جنيه بعائد 18% يكون أمام مالك الشهادة فرصة للحصول على عائد 1500 جنيه شهريًا أي 54 ألف جنيه في نهاية الثلاث سنوات.

استثمار 100 ألف جنيه بعائد 16%

وفي حالة استثمار مبلغ 100 ألف جنيه بعائد 16% يكون أمام مالك الشهادة فرصة للحصول على عائد 1333 جنيها شهريًا بقيمة 48 ألف جنيه في نهاية الثلاث سنوات.

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر، أعلنا اليوم الأحد في بيان مشترك، طرح شهادتين بعائد 19% ثابت و22% متناقص، لمدة 3 سنوات.