الحد الأدنى لشراء شهادات الادخار الجديدة من البنك الأهلي.. عائدها 22%

أعلن البنك الأهلي المصري، خلال الساعات الأولى من اليوم، طرح شهادتين ذات عائدين مرتفعين مقارنة بالشهادات التي تقدمها البنوك الأخرى.

وأضاف البنك أن أحد الشهادات تأتي بعائد ثابت والأخرى بعائد متناقص، لمدة 3 سنوات، مع العائد المرتفع الذي توفره الشهادة والتي يقدر بـ 19% للعائد الثابت و22% للعائد المتناقص لأول عام و18% للعام الثاني و16% للعام الثالث.

تفاصيل الشهادتين الجديدتين

ونشر البنك الأهلي على موقعة الإلكتروني، تفاصيل الشهادتين المطروحتين لعملائه بعائد تنافسي ومرتفع جدا، فور إعلانه إصدارهما وأوضح فيها الحد الأدنى للمبلغ الذي من الممكن شراء الشهادة به وربطها.

وأوضح أن «الشهادة البلاتينية 3 سنوات» ذات العائد الثابت بعائد 19%، بحد أدنى للشراء 1000جنيه ومضاعفاتها، كما يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا للتعليمات السارية، وكذلك إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

وأشار إلى أنه يمكن استرداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وذلك وفقًا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، كما يتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة ذات العائد المتنوع

ولفت البنك إلى أنّ الشهادة الثانية «البلاتينية ذات العائد المتنوع»، أن الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه أيضا ومضاعفاتها، لمدة 3 سنوات، بسعر العائد 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، كما يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي لربط الشهادة بعائد ثابت لكل عام وفق العائد المعلن.