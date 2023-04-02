وزير التنمية المحلية يوجه بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية في الصعيد

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة للمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي، لدعم الخدمات والمشروعات التنموية المقدمة للمواطنين في صعيد مصر من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

التركيز على الطرق الداخلية للمراكز والمدن والأحياء

وفى سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها محافظة سوهاج للانتهاء من أعمال تمهيد ورصف الطرق الداخلية والخارجية بمختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع الإمام الشاطبي، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

رصف ورفع كفاءة الطرق

وأوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، أن المتابعة مستمرة لأعمال رصف وتجميل شارع الإمام الشاطبي بطول 1200 متر، وعرض 15 مترا، بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه، وذلك بدءا من ميدان عمر مكرم حتى كوبرى السيدة عائشة، والانتهاء من كل الأعمال وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة المعايير والاشتراطات الفنية القياسية في التنفيذ، لافتا إلى أن التنسيق مستمر مع مديرية الطرق بالمحافظة للانتهاء من الأعمال.

جدير بالذكر، أن برنامج التنمية المحلية بالصعيد يجرى بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية، وجرى التركيز على محافظتي سوهاج وقنا، لدعم البنية التحتية والمشروعات الخدمية.