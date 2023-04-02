«التنمية المحلية»: توريد 4,5 مليون شجرة للمحافظات بـ128,4 مليون جنيه

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الانتهاء الفعلي من توريد الأشجار بنسبة 100% في 20 محافظة بإجمالي 3,7 مليون شجرة، في ضوء البروتوكولين الذين وقعتهما الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تزرعها المحافظات، لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة.

وأوضح أنّه إجمالي ما تم توريده للمحافظات بلغ 4,5 مليون شجرة بتكلفة 128,4 مليون جنيه، من إجمالي المستهدف زراعته خلال العام المالي الحالي، ليبلغ ما تم زراعته بالمحافظات 7,2 مليون شجرة حتى الآن، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة زراعة المرحلة الأولى من مباردة «100 مليون شجرة»، وفي ضوء جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مختلف دول العالم.

التوريد الجزئي للمحافظات

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى انتهاء التوريد الجزئي بنسبة 62% في 7 محافظات هي «القليوبية، والغربية، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، وأسيوط، والوادي الجديد»، بإجمالي 799 ألف شجرة بها، ليصبح المتبقي 501 ألف شجرة من إجمالي المقرر زراعته في المرحلة الاولى والتي تقدر بـ7,7 مليون شجرة، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها قبل شهر مايو.

وزارة الإنتاج الحربي تورّد 3.7 مليون شجرة

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنّ وزارة الإنتاج الحربي تمكنت من توريد 3,7 مليون شجرة حتى الآن، كما بلغ إجمالي ما تم توريده من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 799 ألف شجرة، مشددًا على أهمية المبادرة ودورها في نشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات، وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وقال إنّه يتم توريد 20 صنفا من شتلات الأشجار بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة، وتتضمن أشجار «الكافور، وكازوارينا، وكونوكاربس، وبرتقال، وجوافة، وزيتون، وبالونيا، وحور أبيض، وماهوجي، وليمون، ورمان، وغيرها من الأصناف».

زراعة 2.7 مليون شجرة

وأوضح الوزير، أنّ المحافظات نجحت في الانتهاء من زراعة المستهدف خلال العام المالي الحالي بالمحافظات، والذي يبلغ عدده 2,7 مليون شجرة، حيث تمكن إقليم القاهرة الكبري من زراعة 1,4 مليون شجرة، يليها أقاليم الصعيد بعدد نحو مليون شجرة، ثم إقليم القناة 284,4 ألف شجرة، وإقليم الدلتا 268,2 ألف شجرة، وإقليم الاسكندرية 122,4 ألف شجرة، مشيرا إلى اتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي سيتم زراعتها، والاستفادة منها اقتصاديا كأخشاب وثمار.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، تساهم في تحسين نوعية الهواء لينعكس ايجابيا على الصحة العامة للمواطنين، كما تخفف المبادرة من ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحًا أنّ زراعة الأشجار ليست هدفا جماليا فقط، لكنها تسهم في إنقاذ حياة البشر من غازات الاحتباس الحراري، كما تعمل على تثبيت التربة وخاصة للشواطئ البحرية والنهرية، وتشكل الأشجار أيضا رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة، وتحسين نوعية الهواء.