 «مياه القناة»: الانتهاء من إحلال وتجديد الشبكات القديمة بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة تنفذ مشروعاتها في مجال مياه الشرب بمحافظات القناة سواء من خلال أعمال الإحلال والتجديد للشبكات أو المد والتدعيم للمناطق المحرومة بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الجديدة.

وأضاف «عصمت» في بيان صحفي، أن المشروعات في الاسماعيلية تحقق تكامل المنظومة، وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة الثلاثة.

الانتهاء من تجديد شبكة المنايف

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمنطقة المنايف والعالي بمركز أبوصوير بطول 800 متر وبقطر 8 بوصة.

وأشار إلى أن المشروع يقضي نهائيا على مشكلة ضعف المياه بعدد من القرى، منها عزبة أبو سالم وأبو نصرالله وعمارات السماكين ومنطقة العالي وعزبة الصولي القبلية وكوبري 10.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بشبكات مياه نفيشة بطول 500 متر قطر 4 بوصة upvc، بالإضافة إلى تغيير الوصلات الفرعية أقطار 1.5 بوصة وبطول 200 متر.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد عصمت على استمرار سعي الشركة والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذي للمشروعات بالقرى وأثره على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاثة.