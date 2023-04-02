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محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في السنطة وزفتى

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
03:30 م | الأحد 02 أبريل 2023
محافظ الغربية

محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن خلق محاور مرورية جديدة وتطوير ورصف الشوارع الرئيسية هدف أساسي تسعى المحافظة دوماً لتحقيقه بمختلف أرجاء المحافظة.

جاء ذلك خلال جولاته التي قام بها اليوم بمدينتي السنطة وزفتى والتي تفقد خلالها عددا من الشوارع الرئيسية المقترح رصفها ضمن خطة العام المالي الجديد، والتي ستساهم عملية تطويرها في تحقيق سيولة مرورية وتخفيف الازدحام، وذلك بحضور المهندس علي سالم مدير مديرية الطرق، ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

تطوير الشوارع 

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية عدد من الشوارع الرئيسية بمدينتي السنطة زفتى، موجهاً مدير مديرية الطرق بعمل تقييم لهذه الشوارع وحصر كافة الاحتياجات اللازمة لتطويرها كونها من الشوارع الحيوية المهمة بالمدينتين.

وأكد «رحمي» على أن كافة أعمال التطوير المتوقع تنفيذها بالمدينتين ستشمل التخطيط الجيد للشوارع لتحقيق أقصى وسعا ممكنا إلى جانب وضع البلدورات والأرصفة وبالوعات تصريف مياه الأمطار.

مشروعات حياة كريمة

وفي سياق آخر، تفقد محافظ الغربية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل قريتي نهطاي وسندبسط، حيث تفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والمجمع الزراعي البيطري ومركز التأهيل الاجتماعي، إلى جانب تفقد أعمال التشطيبات النهائية في مركز الشباب ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي.

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