10 مشاهد إنسانية من برنامج «حياة كريمة» منذ عرضه في أول رمضان

يُعد جبر الخواطر من أحب الأعمال إلى الله، وهو منهج نبوي له أثر عظيم في النفوس، وفي هذا الزمن تشتد الحاجة إلى مواساة الناس والتخفيف عنهم وتطييب خاطرهم، وهو ما يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى من قيم ورسائل إنسانية بسيطة من العفة والرضا والقناعة في برنامجه «حياة كريمة».

واستطاع برنامج «حياة كريمة» أن يخطف أنظار الجميع له، الذي يذاع يوميا طوال شهر رمضان الكريم، الساعة الخامسة والنصف مساء قبل الفطار، حيث يقوم بتسليط الضوء على قصص بديعة جديدة يكتشفها في جولته اليومية في شوارع مصر من خلال أيمن مصطفى.

مساعدة أكاديمية لتعليم غير القادرين

شارك برنامج «حياة كريمة» أكاديمية تعليمية للقادرين وغير القادرين، من الأسر المنفصلة والأيتام، فضلا عن تعليم مهارات حسن السير والسلوك، بالمجان، وأهدى الإعلامي أيمن مصطفى ميدالية أبطال حياة كريمة لمديرة الأكاديمية، بالإضافة لمبلغ مالي يساعد في زيادة عدد الأطفال، ويضمن تغطية جزء من النفقات والإيجارات، وعدد من الهدايا وفوانيس رمضان للأطفال.

تكريم فرد أمن وتحقيق أحلام نجله

قصة بديعة جديدة اكتشفها برنامج «حياة كريمة»، في جولته اليومية في شوارع مصر، مع الإعلامي أيمن مصطفى، هذه لجدع مصري عمره 56 سنة، يعمل فرد أمن في أحد الأندية بالجيزة، وخلال عودته من عمله راكبا دراجته الهوائية، التقاه مقدم برنامج «حياة كريمة» ليكشف عن ملامح بطولة مصرية جديدة.

وقدم أيمن مصطفى للرجل ميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ 10 آلاف جنيه من مؤسسة حياة كريمة لسداد ديونه وشراء مستلزمات نجله للعبة كرة السلة، ورد الرجل الجميل لمقدم البرنامج بـ«ركوبه العجلة» وهي كل ما يملك.

تكريم رجل أمن على المعاش

استعرض برنامج حياة كريمة، قصة رجل أمن بمستشفى، خرج على المعاش ولكنه ظل يعمل من أجل الإنفاق على بيته.

وأهدته مؤسسة حياة كريمة مبلغ من المال، ولكنه تبرع به لرجل عجوز فى حاجة للمال، لتعود مؤسسة حياة كريمة وتهديه ميدالية الأبطال ومبلغ 10 آلاف جنيه.

مكافأة سيدة تعد الطعام للأيتام والفقراء منذ 10سنوات

استعرض برنامج حياة كريمة، قصة سيدة تعد الطعام لتوزعه على الفقراء والأيتام خلال شهر رمضان، حيث قالت إنها منذ 10 سنوات تعد أطعمة وتوزعها على الأيتام والفقراء.

وأهدتها مؤسسة حياة كريمة ميدالية الأبطال وكذلك مبلغ مالي للمشاركة من جانب مؤسسة حياة كريمة في إعداد الطعام للأيتام والفقراء .

تكريم شاب يعمل في مقهي 12 ساعة يوميا

سلط برنامج حياة كريمة، الضوء على قصة الشباب سيد، والذى يعمل في كافيه من أجل أن يسد ديون أسرته، ورغم الحاجة إلا إنه عندما وجد حقيبة بها أموال كثيرة رجع الحق لأصحابه.

وفى البداية أهدت مؤسسة حياة كريمة 500 جنيه للشاب سيد لمساعدته، وتركت شنطة في الكافيه وبها أموال كثيرة، إلا أن الشاب سيد تواصل مع المؤسسة لإعادة الشنطة، لتقرر مؤسسة حياة كريمة إهدائه ميدالية حياة كريمة، وسداد كل ديونه.

مساعدة 80 طالبا متعثرا ودفع مصروفاتهم الدراسية

قررت مؤسسة حياة كريمة، أن تساعد الأهالي والطلبة المتعثرين في سداد المصاريف بمؤسسة عمرو الخير، حيث تبنت المؤسسة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين، وقررت مؤسسة حياة كريمة المشاركة فى تلك الخطوة وسداد مصروفات 80 طالبا متعثرا كي يتمكنوا من دخول الامتحان.

تكريم سيدة تعمل على تروسيكل من أجل أسرتها

سلط برنامج حياة كريمة، الضوء على سيدة تعمل على تروسيكل وتحمل طوب ورمل، حيث قالت إنها تعمل على التروسيكل منذ عامين وتنقل من خلاله طوب ورمل وآثاث، موضحة أن عمرها 31 عاما.

وفى البداية أهدت مبادرة حياة كريمة لها مبلغ 500 جنيه، إلا أنها تبرعت به لمسن، لتهديها مبادرة حياة كريمة ميدالية الأبطال وكذلك مبلغ يسدد كل ديونها.

سداد ديون مواطنين في إحدى الصيدليات

أعلن برنامج حياة كريمة مساعدة دكتور صيدلي في قرية سقيل بأوسيم بمحافظة الجيزة، وسداد ديون كل المواطنين الذين حصلوا على أدوية ولم يسددوا الأموال لظروفهم المالية الصعبة.

تكريم عاملة نظافة بإحدى المدارس

قدم برنامج «حياة كريمة»، حلقة جديدة مع عاملة نظافة بإحدى المدارس، التي قدمت نموذجًا في الرضا والقناعة والتضحية من أجل تعليم أبنائها، وقام بمنحها مبلغ 500 جنيه كمساعدة لها.

وفي الجزء الثاني من الحلقة ظهرت مسنة مقعدة، تشتكي من الحاجة وأنها تحتاج لإجراء تحاليل لنجلها وأنها في حاجة لـ200 جنيه فقط، فقامت بمنحها 500 جنيه كاملة دون أن تفتحها.

ورفضت العاملة الإفصاح لمقدم البرنامج، عن موقفها النبيل مع المسنة من باب إخفاء الصدقة فمنحها برنامج حياة كريمة 10 آلاف جنيه لتسدد ديونها وميدالية حياة كريمة.

حياة كريمة يقاسم محل ملابس يساعد المحتاجين فى الخير

استعرض برنامج حياة كريمة، فى حلقته الجديدة، من موسمه الثانى، اليوم، فكرة خيرية لمحل ملابس يساعد غير القادرين، من الأسر البسيطة فى إعطاء الملابس التى يحتاجونها، بمقابل رمزى للغاية، ومن غير الشعور بأى حرج.

واستطاع البرنامج، إدخال السرور على عدد كبير من الأسر المصرية المستحقة، من خلال عدن طرق إما بسد ديونهم أو بمساعدتهم ماديا فى المعيشة، إلى جانب تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، وتوفير مشروعات منتجة لغير القادرين.