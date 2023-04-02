«حياة كريمة» تدعم صندوق تكافل جامعة جنوب الوادي بـ100 كرتونة مواد غذائية

استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، المهندس محمد عادل والدكتورة نجوى الهوارى، منسقا مؤسسة حياة كريمة، وعدد من متطوعي المؤسسة، في إطار قيام مؤسسة حياة كريمة بإمداد صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب بجامعة جنوب الوادي بعدد 100 كرتونة مواد غذائية ومجموعة أخرى لدعم العمالة بالمستشفيات الجامعية.

رئيس جامعة جنوب الوادي يشيد بدور حياة كريمة

وأشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، خلال اللقاء، بالدور الهام لمؤسسة حياة كريمة التي تثمن جهود الدولة في رعاية الأسر وطلاب الجامعات ماديا ومعنويا للتخفيف عنهم مراعاة للظروف الاجتماعية.

واكد رئيس جامعة جنوب الوادي في البيان الصحفي، أن الجامعة تقوم بدعم صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب بتقديم مساعدات متعددة لطلابها من دفع مصروفات دراسية وتسكين بالمدن الجامعية وغير ذلك من الدعم المادي لطلاب الجامعة.

تقديم المساعدات للطلاب والعمالة

وأشارت الدكتورة نجوى الهواري، منسق حياة كريمة بقنا، أن المؤسسة تسعى إلى تقديم العديد من المساعدات للطلاب والعمالة، وذلك انطلاقا من دورها في تقديم حياة كريمة لدعم الفئات المختلفة في المجتمع.