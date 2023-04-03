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تعرف على موعد إفطار اليوم الـ12 من شهر رمضان 2023

كتب:

أحمد أبوضيف
04:17 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
صلاة التراويح

صلاة التراويح

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد وتوقيتات الصلاة لليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2023 الموافق 3 أبريل 2023، وفقا للحسابات الفلكية، وكذلك عدد ساعات الصوم، موضحا أن موعد صلاة الفجر 4:14 صباحا، وموعد صلاة الظهر سيكون الساعة 11:58 مساء، وموعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساء، وموعد صلاة المغرب 6:15 مساء، وموعد صلاة العشاء الساعة 7:33 مساء.

مواعيد الصلاة لليوم الثاني عشر من شهر رمضان 2023

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم والبحث العلمي، أن عدد ساعات صيام اليوم الموافق 12 رمضان 2023، 3 أبريل، سيكون 14:21 ساعة، موضحا أن كل المواعيد والأرقام وفقا للحسابات الفلكية المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار المعهد، إلى أن عدد أيام شهر مضان 2023، 29 يوما وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد في هذا الشأن، موضحا أن عيد الفطر سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، وصلاة العيد الساعة 5:47 صباحا وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.