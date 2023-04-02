دعاء لأمي المتوفية في رمضان.. «اللهم إنها في ذمتك فاغفر لها وارحمها»

أوضح الرسول الكريم أن عمل ابن آدم ينقطع بعد وفاته إلا من ثلاث أفعال ومنها دعاء الابن الصالح لوالديه وذلك يبحث الكثير من الأبناء عن دعاء لأمي المتوفية في رمضان وتستعرض «الوطن» بعض الأدعية التي يمكن تردديها على حسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

دعاء لأمي المتوفية في رمضان

وقالت الإفتاء بخصوص دعاء لأمي المتوفية في رمضان، إنه يوجد بعض الأدعية التي يجوز تردديها ومنها:

«اللهم إنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها، اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقِها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم».

وفيما يتعلق بدعاء لأمي المتوفية في رمضان يجوز ترديد هذا الدعاء أيضا ونصه: «للهم أرحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك.. اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة»، أو «اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار».

دعاء للأم المتوفية في شهر رمضان

كما أنه من بين دعاء لأمي المتوفية في رمضان، «اللهم انزل نورًا من نورك عليها، اللهم أنر قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ،اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها».

«اللهم اكف والدتي عذاب القبر، وجافِ الأرض عن جنبيها، اللهم ارحم أمي واجعلها من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، ﺍﻟﻠﻬﻢ اكتب أمي ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﺍلأﺧﻴﺎﺭ، ﻭﺍلأﺑﺮﺍﺭ»

«ﺍﻟﻠﻬﻢ اﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﺟﺎﺯﻫﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ، اللهم اجعل أمي في جنة الخلد التي وُعد المتقون كانت جزاءً ومصيرًا لهم ما يشاؤون وكان على ربك وعدًا مسؤولاً».