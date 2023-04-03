مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 12.. أحمد مكي يواجه التريند

ينتظر الجمهور، مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 12، بعد الأحداث التي شهدتها حلقات مسلسل الكبير أوي 7 خلال الأيام الماضية، الذي يعرض على شاشة قنوات on خلال الموسم الرمضاني 2023، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي ويناقش عددًا من القضايا مثل المشكلات الزوجية، وهوس التريند والسوشيال ميديا والحصول على المزيد من المتابعين.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 12

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 12، يستكمل الأحداث بين «جوني» و«شروق كلنا سوا» التي تجسد شخصيتها الفنانة آيتن عامر، بعد أنّ عرضت عليه أن يتزوجها للحصول على المزيد من المتابعين، ويسلط المسلسل الضوء على مجتمع السوشيال ميديا الذي يكون أغلبه كاذبًا، مثل ما تفعله «شروق»، فهي تدعي أنها تعيش في كومباوند، والحقيقة عكس ذلك تمامًا.

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ومسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 12، يعرض موقف الكبير أوي «أحمد مكي»، من علاقة «جوني» و«شروق» التي عرف بها عن طريق السوشيال ميديا بسبب «مربوحة» وتلعب دورها الفنانة رحمة أحمد، التي طلبت الطلاق بسبب اعتقادها أنّ «الكبير» و«جوني» لم يخبراها بأمر تلك العلاقة بسبب عدم رغبتهما في حضورها.

ويُعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، على قناة on الساعة 6:15 مساءً، بعد أذان المغرب مباشرة.