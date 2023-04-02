«كهرباء جنوب الدلتا» تعلن عن دورة التدريب الصيفي.. اعرف الشروط

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، فتح باب التقدم للاشتراك في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين في المجالات الهندسية والفنية والتجارية فيما عدا الطلبة بالسنوات النهائية بتلك المعاهد.

المستندات المطلوبة للتقديم

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في بيان، عن المستندات المطلوبة من الطلاب للتقدم للتدريب بينها، خطاب موجه من الكلية أو المعهد معتمد موضحا به اسم الطالب رباعيا وتاريخ وجهة الميلاد و السنة والتخصص ورقم الموبايل المضاف إليه برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" وصورة بطاقة الرقم القومي.

رسوم الدورة التدريبية

وأضافت الشركة أنه تم تحديد رسوم للدورة التدريبية يجب سدادها للالتحاق بها وقدرتها للطلبة من الجامعات والمعاهد الحكومية 200 جنيه وللطلبة من الجامعات والمعاهد الخاصة 500 جنيه.

كيفية التقديم لتدريب شركة الكهرباء

وصرحت الشركة بأنه للتقديم للتدريب الصيفي يجب التقدم بالطلب إلى مقر قطاع التدريب بالشركة في طنطا / سبرباي أول مدخل كفر الشيخ بداية 15 أبريل الجاري حتى 15 مايو القادم.

على أن يتم بدء البرنامج اعتبارا من شهر يوليو 2023 وسيتم إخطار المتقدمين بموعد التدريب عبر رسائل أو اتصال هاتفي على رقم الهاتف المسجل عند التقديم للتدريب.