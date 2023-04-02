مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 11.. يسرا تذهب لـ الجدة سوسو

بدأت أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 11، بمحاولة يسرا التي تجسد دور الدكتورة سميحة، البحث عن الجدة سوسو، والدة زوجها الراحل جلال الذي توفي في كندا وجاءت لاستلام الميراث.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 11.. يسرا تسافر لدهشور من أجل سوسو

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 11، شهد طلب يسرا من بويكا «مصطفى عنبة» أن يأخذها وأولادها «سماح وسامح»، مايان السيد وآدم الشرقاوي، وأيضا أكرم وفوقية «محمد ثروت وشيماء سيف» من أجل مقابلة الجدة سوسو في دهشور.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 11.. عنبة يظهر من جديد

استكملت مشاهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 11 بقيام سمير المسيطر بطرد الحسيني من العمل معه بسبب غباء الحسيني في جعل الشرطة تأخذ احتياطها منه وربما تكشف لعبته التي أجراها لبيع شقة الدكتورة سميحة.