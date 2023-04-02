ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل 1000 حمدالله على السلامة.. يسرا تصل إلى الإرث

بعد عرض 10 حلقات من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، ونجاحه في نيل إعجاب المشاهدين لأحداثه المشوقة والكوميدية المليئة بالإثارة، تستعرض الوطن ملخص أول 10 حلقات منه، ليستطيع المتابع مشاهدة الحلقات القادمة من المسلسل خاصة بعد وصول يسرا إلى الجدة سوسو لطلب ورثها.

ملخص أول 10حلقات من ملسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تضمنت الحلقة الأولى وفاة زوج يسرا في المسلسل ومعرفتها بوجود إرث يتطلب نزولهم إلى مصر خاصة للجدة سوسو، لطلبه، وتصل يسرا وأبنائها سامح وسماح إلى مصر لكنهم يفقدون بعضهم البعض.

ملخص الحلقة الثانية

من أحداث الحلقة الثانية تفقد يسرا ابنتها سماح، وتذهب هي وابنها إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ، وتهاتف المحامي الخاص بها، لكنها لم تجده فتتصل بشقيقه، وهنا يظهر دور أكرم المحامي وتتوالى الأحداث بالكوميديا.

ملخص الحلقة الثالثة

يطلب الضابط حسام من يسرا وابنها الذهاب لعرضهم على النيابة، وفي جانب آخر تستيقظ سماح على الكورنيش برفقة علي، ويعتذر أكرم المحامي للدكتورة لعدم رؤية سماح، وتطلب سميحة من الضابط تأجيل موعد النيابة من أجل البحث عن ابنتها.

ملخص الحلقة الرابعة

تشهد الحلقة تعرف مايان السيد على أسرة عنبة، والجلوس معهم وارتداء ملابس والدته، وتحاول الوصول إلى والدتها وأسرتها من جديد، كما يطلب أكرم من يسرا الإقامة معه هو وزوجته فوقية.

ملخص الحلقة الخامسة

أحداث الحلقة الخامسة كانت عبارة عن محاولات مايان السيد الوصول إللى والدتها، حيث ذهبت إلى الذين اشتروا شقة والدتها وهما علاء مرسي وصفاء جلال وطلبت منهم معرفة ما حدث لوالدتها فأخبروها بالذهاب إلى قسم شرطة قصر النيل ومحاولة يسرا واستمرارها بالبحث عن ابنتها.

ملخص الحلقة السادسة

تتميز الحلقة السادسة من المسلسل بعدة مشاهد مميزة منها ظهور شبيه صلاح وميسي ومبابي، في أثناء لعبهم كرة القدم مع آدم الشرقاوي في الشارع وضياع فوقية لحقيبة يسرا أثناء محادثتها في الهاتف.

ملخص الحلقة السابعة

شهدت الحلقة السابعة من المسلسل اجتماع يسرا من جديد مع أولادها سماح وسامح وهما الفنانان آدم الشرقاوي ومايان السيد، بعد أن تاها منها في الحلقات السابقة من المسلسل.

ملخص الحلقة الثامنة

تدور أحداث الحلقة حول وصول شنط الدكتورة سميحة لها بعد فترة طويلة، إذ كانت لدى عنبة، بعد أن تركتها له سماح ابنة سميحة دور الفنانة يسرا.

ملخص الحلقة التاسعة

تشهد الحلقة زيارة أكرم وفوقية وأوزو لسميحة وأولادها في منزلهم الجديد، ويحضر أكرم لسميحة وأولادها هواتف جديدة، وطلب سماح وسامح الإذن بالخروج وتسمح لهم سميحة محذرة.

ملخص الحلقة العاشرة

تنتهى أحداث الحلقة 10 بذهاب الدكتورة سميحة «يسرا» إلى منزل الجدة سوسو لإعلامها بوفاة ابنها جلال الذي توفي في كندا، وبدء العمل على استلام ميراثها منه.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

حددت شبكة قنوات سي بي سي، موعد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، وهو في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.