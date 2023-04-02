مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC دراما رمضان 2023

يبحث الجمهور المصري والعربي، عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو، بطولة الفنان أمیر كرارة في رمضان 2023، خاصة بعدما جرى عرض حلقات المسلسل، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل سوق الكانتو على dmc

ومواعيد عرض الحلقة 11 مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc في رمضان 2023 في التاسعة مساء على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد عرض الحلقة 11 مسلسل سوق الكانتو على dmc 2023

مسلسل سوق الكانتو، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، عبد العزيز مخيون، شيرين، مها نصار، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تفاصيل مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو، في سوق البالة بوكالة البلح في عام 1920، إذ تدور الأحداث حول أمير كرارة، الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي لنقله إلى المستشفى.