مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10.. مي عز الدين تعترف لـ أمير كرارة بسر عن الدكان

شهد مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 10 بطولة الفنان أمير كرارة، المعروض حاليًا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان، العديد من الأحداث المهمة والشيقة، وتستعرض «الوطن» أحداث الحلقة 10 من مسلسل سوق الكانتو.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10

اعترفت «راوية» مي عز الدين لـ «طه القماش» أمير كرارة، خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو في الحلقة 10، أنها باعت الدكان الأحمر للمعلم عوض بدلًا من جده حسنين، بسبب انفعالها من اختفائه المفاجئ دون علم أي سبب.

وخلال مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10، أوضح طه القماش، أمير كرارة، الحقيقة لـ«راوية»، وأنه كان يعمل في تقطير الكحول ولكنه ابتعد عن هذا الطريق، والتهمة الأخيرة بتهريب الكحول كانت ملفقة من عدوه الخواجة جابر، الذي يسعى لوقوعه في يد الشرطة بعد نجاحه في التوصل لمخزنه وتسليم المخزن للشرطة.

مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول طه القماش «أمير كرارة» الذي تنشأ بينه وبين فتاة أجنبية «مي عز الدين» قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، ندا موسى، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.

وتُعرض الحلقة 7 من مسلسل سوق الكانتو، على قناة dmc الساعة 9 مساء، وتأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه على منصة watch it.