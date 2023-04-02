مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 10.. محمد ثروت ينقذ يسرا

تدور أحداث الحلقة 10 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا، حول محاولة «سميحة» العثور على الجدة سوسو، وبالفعل تصل الدكتورة سميحة التي تجسد دورها يسرا، إلى منزلها لكنها تجده خاليًا، وتخبرها إحدى جيرانها أنّ تسأل حارس العقار كي يفتح لها المنزل.

تتوالى أحداث الحلقة، إذ تلتقي يسرا بـ«عنبة»، وتقع مشاجرة بينهما وأبناء المنطقة، ومحاولة أولادها «سماح» و«سامح» الدفاع عنها، ويذهب محمد ثروت وزوجته «فوقية» للضابط حسام من أجل إنقاذ «يسرا» من المشاجرة.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

حددت شبكة قنوات سي بي سي، موعد عرض حلقات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مواعيد الإعادة فستكون الثانية والربع مساءً، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل على قناة cbc دراما.