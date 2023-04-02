توزيع أكثر من 12 ألف كارت علاج طبي شامل على العاملين بجامعة طنطا غدا

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا انه سيتم بدأ من الغد توزيع عدد 12639 كارت علاج طبى شامل على العاملين بجامعة طنطا بدعم من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية موضحا أن الكارت يتيح اجراء التحاليل والأشعة الطبية والعلاج الطبيعي بالمراكز المتخصصة المتعاقدة بالمجان.

رؤية مصر 2030

أضاف رئيس الجامعة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وتقديم خدمات طبيبة على أعلى مستوى لجميع العاملين، وتعزيز فرص العاملين بالجامعة في الحماية الاجتماعية لتحقيق جودة الحياة والتي تعد واحدة من الاولويات التنموية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المراكز المتخصصة

أضاف رئيس الجامعة أن الصندوق يتيح اجراء التحاليل والأشعة الطبية والعلاج الطبيعي والعمليات الجراحية بالمجان بالمراكز المتخصصة المتعاقد معها بحد اقصى 250 ألف جنيه، كما يحصل مرضى الأمراض العادية بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج بحد أقصى 7500 جنيه فى العام، ومرضى الأمراض المُزمنة يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج بحد أقصى 20000 فى العام.