صرف مكافأة للفائزين بجائزة التميز الحكومي من جامعة طنطا

أعلنت جامعة طنطا، صرف مكافأة إجادة بقيمة 500 جنيه للعمالة المنتظمة بإدارة الجامعة وجميع الكليات والوحدات والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمي العالمي وأفراد الأمن الإداري والمنتدبين المتواجدين على رأس العمل.

وتضمن البيان الصحفي، صرف مكافأة قيمتها 350 جنيهًا للعمالة غير المنتظمة بمناسبة حصول الجامعة على ستة مراكز ضمن العشرة الأوائل بجوائز مصر للتميز الحكومي على مستوى الدولة في دورتها الثالثة عن عام 2022، واعتماد جميع كليات الجامعة للحصول على شهادتي الأيزو 21001/2018 و9001/2015 في الإدارة وجودة التعليم.

جوائز التميز الحكومي

وهنأ الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، في كلمته بمجلس جامعة طنطا الشهري، جميع منسوبي الجامعة على النتائج التي حققتها الجامعة من خلال ملفاتها المشاركة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة لعام 2022، وفوز الجامعة بالمركز الثاني بمسابقة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية على مستوى جميع مؤسسات الدولة، للعام الثاني على التوالي، وأيضا المركز الثاني للقيادات المتميزة فئة المدير العام لمدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة.

تكريم الفائزين

وتم تكريم فريق عمل التميز الحكومي بجامعة طنطا والذي يضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تقديرًا لجهدهم المبذول حتى وصلت جامعة طنطا، إلى منصات التتويج في جائزة مصر للتميز الحكومي على مدار عامين متتاليين.