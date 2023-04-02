أسعار العائد على حساب توفير Elite من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على حسابات التوفير لشهر أبريل 2023، ومن بينهم حساب التوفير Elite، بالجنيه المصري والحد الأدنى للمبلغ 5 آلاف جنيه، ويتم احتساب العائد على أقل رصيد مُدخر في الحساب خلال الشهر.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023 على حساب التوفير Elite، تكون دورية صرف العائد شهريًا، والحد الأدنى للرصيد لاحتساب الفائدة يكون 5 آلاف جنيه.

أسعار العائد على حساب التوفير Elite من بنك قناة السويس

وسعر العائد على حساب التوفير Elite يبدأ من 1.50% حتى 9.50% حسب المبلغ والشريحة، أي مبلغ من 5 آلاف جنيه لأقل من 50 ألف جنيه يكون العائد 1.50%، ومن100 ألف جنيه إلى أقل من 500 ألف جنيه يكون 7.50%، ومن مليون إلى أقل من 5 مليون جنيه 8.50%، و10 مليون فأكثر 9.50%.

المستندات المطلوبة من بنك قناة السويس

ويحتاج بنك قناة السويس بعض المستندات من نسخة البطاقة الشخصية وفاتورة مرافق حديثة أي الكهرباء أو الهاتف.