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تفاصيل شهادة الـ 17% من بنك قناة السويس.. عائد ثابت

كتب:

منة العشماوي
07:59 م | الأربعاء 29 مارس 2023
أسعار العائد على شهادة الادخار الثلاثية

أسعار العائد على شهادة الادخار الثلاثية

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على الشهادات الادخارية من ضمنها شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت، ودورية صرف شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023 على شهادة الادخار الثلاثية تكون مدتها 3 سنوات ومعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية 

والحد الأدنى لشراء شهادة الادخار الثلاثية 1000 جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد سنويا 17%، و16% شهريًا، و16.250% ربع سنويًا.

العائد على شهادة الادخار الثلاثية

ويتم احتساب العائد على شهادة الادخار الثلاثية من بنك قناة السويس من يوم العمل التالي لشراء الشهادة، ومن المميزات التي يقدمها البنك إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

مميزات شهادة الادخار الثلاثية

ويتيح البنك أيضًا إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمان الشهادة، ويحتاج بنك قناة السويس بعض المستندات، بالنسبة للعملات الحاليين طلب إصدار الشهادة الادخارية والعملاء الجدد أوراق فتح الحساب وطلب إصدار الشهادة.

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بقلم منة العشماوي