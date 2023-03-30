التمويل العقاري لمتوسطي الدخل في بنك قناة السويس.. فترة سداد 25 عامًا

كشف بنك قناة السويس عن التمويل العقاري لمتوسطي الدخل طبقا لمبادرة البنك المركزي، بمبلغ تمويل يصل إلى 2 مليون جنيه بما يعادل 80% من قيمة الوحدة وبحد أقصى لسعر الوحدة 2 ونصف مليون جنيه.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023، على التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، تصل مدة التمويل حتى 25 سنة، وتتيح وثيقة تأمين على حياة المقترض مجانًا طوال مدة القرض.

التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

كما يوفر البنك على التمويل العقاري لمتوسطي الدخل وثيقة تأمين على الوحدة المراد تمويلها مجانًا ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية.

وبالنسية لسعر العائد يكون ثابت طبقا لمبادرة البنك المركزي، وعن شروط مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل، أنه يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.

المستندات المطلوبة للتمويل العقاري

ومن الشروط أيضا أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ويحتاج بنك قناة السويس من المستندات نسخة من بطاقة الرقم القومي وأصل فاتورة المرافق، وبعض الأوراق الأخرى حسب كان موظف أو أصحاب الشركات أو أصحاب المعاشات.