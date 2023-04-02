محافظ كفر الشيخ: إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة غرب العاصمة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في الإسكان غرب مدينة كفر الشيخ، لإنشاء 11 برج و9 عمارات، بإجمالي 841 شقة، إضافة للعمارات السكنية الجاري إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، وعددها 24 ألف وحدة سكنية، كما تفقد الطريق الرابط بين طريقي صبري القاضي، ومحور سعد زغلول.

جاء ذلك، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس حسين موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة.

إنشاء 3 تجمعات سكنية بكفر الشيخ

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن ذلك يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على توفير الوحدات السكنية للمستحقين من أبناء المحافظة، وخاصةً من الذين تقدموا للحصول على الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن المحافظة تشهد إنشاء 3 تجمعات سكنية غرب العاصمة بجوار الإسكان الاجتماعي، وشرق العاصمة بجوار جامعة كفر الشيخ.