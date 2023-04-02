محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين 393 كيلو مترا من الترع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال تبطين الترع وتأهيلها، حيث تابع أعمال التبطين بترعة الشاكرية، وإقامة سور حول الترعة، حفاظاً على حياة الأطفال، والمارة، مؤكداً أن أعمال تبطين الترع مستمرة وسيتم تبطين 1000 كيلو ترع بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس حسين موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة.

تبطين 393 كيلو ترع بمراكز ومدن وقرى كفر الشيخ

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 393 كيلو مترا ترع بمراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن المشروع القومي الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن محافظة كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات، وأنه جاري تنفيذ 62 عملية، وعدد الترع الجاري تبطينها 128 ترعة، بنسبة تنفيذ 68%، وجاري تنفيذ تبطين ترع بطول 577.31 كيلو ترع.

تحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية

وأضاف «نور الدين»، أن أعمال تكاسي وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تُعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يُجرى تنفيذها بمراكز ومدن وقرى المحافظة.