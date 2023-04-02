رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد على تواجد الأطباء باستمرار في المستشفيات

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي، تفقد خلالها العيادات الخارجية، والعناية المركزة، ومركز الأورام، والمعامل، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى، ومحاسبة المقصرين أينما وجدوا، ومتابعة سير العمل بالمستشفى، والوقوف على أعمال الصيانة والتجديدات.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفي الجامعي.

رئيس الجامعة يتفقد العيادات الخارجية

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة العيادات الخارجية، وتمت متابعة سير العمل داخل العيادات بمختلف أقسامها، والتأكيد على أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وسط الأطباء من أجل تبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر بين الأطباء وبعضهم البعض في مختلف التخصصات الطبية.

كما تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، الرعاية المركزة ومركز الأورام، ووقف على نسبة الإشغال بالنسبة لأسّرة الرعاية المركزة ومركز الأورام، وشدّد على أهمية التواجد والتفاعل السريع للأطباء كل في تخصصه سرعة لإنقاذ حياة المريض، وتفقد أيضا المعامل، ومطعم المستشفي الجامعي، والمغسلة، موجها بضرورة وأهمية النظافة الدائمة والمستمرة، ومتابعة أعمال الصيانة اللازمة للمستشفى، وعمل كل الإجراءات الاحترازية.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بجميع الخدمات الصحية التي تُقدمها المستشفى للمواطنين على حد سواء، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر بوجه عام، مطالباً بمحاسبة أي مقصر في أداء عمله أينما وجد، مشدداً على استمرار تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لجميع النزلاء حتى تمام شفاءهم وعودتهم لديارهم سالمين.

جدير بالذكر، أن العيادات الخارجية بمستشفي كفر الشيخ الجامعي يتردد عليها حوالي ألف مريض يوميا، وتُقدم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة فى كافة التخصصات، كما يضم المستشفى 434 سريرا، 64 سرير عناية مركزة و13 غرفة عمليات بنظام الكبسولات والتي تُعد من أحدث غرف العمليات عالميًا، فضلاً عن تجهيز المستشفى بأفضل وأدق الأجهزة الطبية الحديثة وفقاً للقياسات والمواصفات الطبية العالميةذذض لتقديم خدمة طبية متميزة.