محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية بالحديقة المركزية المجانية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بالحديقة المركزية المجانية شرق مدينة كفر الشيخ، المجاورة لموقف كفر الشيخ الجديد، لإقامة مقاعد ثابتة، لجلوس المواطنين، استعداداً لعيد الفطر المبارك، ومتنفساً لأهالي مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس حسين موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة.

إقامة المقاعد الثابتة بالحديقة المركزية المجانية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع إقامة المقاعد الثابتة بالحديقة المركزية المجانية، شرق العاصمة، للجلوس عليها، استعداداً لعيد الفطر المبارك، لتكون متنفساً للمواطنين، كما تم إعادة كفاءة المقاعد والبرجولات وألعاب الأطفال في الحديقة العامة المجاورة لديوان عام المحافظة.

تجهيز الحدائق بالمدن لاستقبال المواطنين

وأضاف المحافظ، أنه وجّه رئيس حي غرب بالاهتمام بنظافة الحديقة العامة غرب مدينة كفر الشيخ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بسرعة تجهيز الحدائق بالمدن، لاستقبال المواطنين، خلال أيام عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يتقبل من كل المسلمين وأهالي كفر الشيخ، الصيام والقيام وسائر الأعمال.