الكبير أوي 7 الحلقة 11.. عائلة أحمد مكي تشارك في تحديات التيك توك

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11، الذي يعرض يوميا عبر قناة on عقب آذان المغرب مباشرة، العديد من الأحداث الكوميدية والمثيرة التي ينتظرها الكثيرون من حلقة لأخرى طوال شهر رمضان المبارك.

الكبير أوي 7 الحلقة 11.. العترة ومربوحة يشاركان في التحديات

وكان من أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11، دخول عائلة الكبير أوي مع جوني وشروق كلنا سوا في تحديات التيك توك، إذ شارك أبناء الكبير «العترة وجوني ومربوحة» في العديد من التحديات والمسابقات.

ومن ناحية أخرى، اعترف جوني لمربوحة ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 11، أن خطوبته من شروق كلنا سوا ليس إلا مجرد بيزنس فقط وشراكة بسبب مشاهدات التيك توك.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويشارك في مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بطولة أحمد مكي عدد كبير من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، أما ضيوف الشرف أيتن عامر، أحمد السقا، لورديانا، علاء مرسي ونور اللبنانية.