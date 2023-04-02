بعد طرح شهادات البنك الأهلي الجديدة 2023، اعرف فوائد الـ100 ألف جنيه، حيث كشف البنك الأهلي المصري اليوم، عن شهادات ادخار جديدة مدتها 3 سنوات، وبسعر عائد مرتفع ويعتبر الأعلى في القطاع المصرفي المصري هو وبنك مصر، بفائدة 22% ويمكن التعرف على التفاصيل في السطور التالية.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن شهادتي 19% و22% ولكل منهما عائد شهري، وشهادة الـ19% تكون ثابتة لمدة 3 سنوات، أما بالنسبة لشهادة الـ22% متناقصة، في السنة الأولى يكون العائد 22% والسنة الثانية 18% والسنة الثالثة 16%، لذا بعد طرح شهادات البنك الأهلي الجديدة 2023، اعرف فوائد الـ100 ألف جنيه كما يلي.

طرح شهادات البنك الأهلي الجديدة 2023

وبعد طرح شهادات البنك الأهلي الجديدة 2023، فبالنسبة لشهادة الـ19% الثابتة خلال 3 سنوات، يمكن حساب العائد على مبلغ 100 ألف جنيه، بأن يحصل صاحب الشهادة الـ100 ألف على عائد 1583 جنيها شهريًا، وعند نهاية المدة، تكون الأرباح 57 ألف جنيه.

فوائد الـ100 ألف بعد طرح شهادات البنك الأهلي الجديدة 2023

أما شهادة الـ22% ذات العائد المتناقص 22% أول عام، و18% العام الثاني، و16% العام الثالث، من البنك الأهلي المصري، يحصل صاحب الشهادة في أول سنة بعائد 22% على مبلغ 1833 جنيه شهريًا، وثاني سنة بعائد 18% سيكون المبلغ شهريًا 1500 جنيه، وبالنسبة لثالث سنة بعائد 16% المبلغ 1333 جنيهًا شهريًا، وبذلك سيصبح إجمالي العائد في نهاية السنوات الثلاث 56 ألف جنيه، وذلك بعد طرح شهادات البنك الأهلي الجديدة 2023.