شهادات البنك الأهلي المصري.. العائد يصل إلى 17.25%

يقدم البنك الأهلي المصري للمواطنين، باقة منوعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية، لتتناسب مع احتياجاتهم واستثمار مدخراتهم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار العائد على شهادات البنك الأهلي المصري، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري.

شهادات البنك الأهلي المصري.. البلاتينية 3 سنوات

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة شهادة الادخار: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: 16% شهرياً، و16.25% ربع سنوي، 16.5% نصف سنوي، 17.25% سنوياً.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات البنك الأهلي المصري.. الخماسية

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- دورية صرف العائد: 12.25% شهري.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات البنك الأهلي المصري.. البلاتينية ذات العائد المتغير

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: 16.5% ربع سنوي.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.