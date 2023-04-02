خطوات شراء شهادات الادخار «أون لاين» من بنكي مصر والأهلي دون عناء

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر طرح شهادتين جديدتين للاستثمار لمدة 3 سنوات، الشهادة الاولى بسعر فائدة 19% ثابتة، والشهادة الثانية بأسعار الفائدة 22% متناقصة.

وإذا كنت ترغب في شراء شهادتي الادخار الجديدة، ولا تجد وقتًا للذهاب إلى البنك بسبب الصيام وساعات العمل الأقل في شهر رمضان المبارك، فإليك طرق شراء الشهادات «أون لاين»، دون عناء المشاوير.

خطوات شراء الشهادات «أون لاين» من البنك الأهلي

يمكنك شراء شهادة البنك الأهلي ذات العائد 19%، أو شهادات البنك الأهلي ذات العائد 22%، من خلال تطبيق «الأهلي نت» أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي، عن طريق.

- أولًا: تسجيل الدخول إلى تطبيق «الأهلي نت» عبر الرقم التعريفي وكلمة السر، ثم يتم اختيار إصدار شهادات أو ودائع، وتحديد رقم حساب الإصدار لإصدار الشهادة.

- ثانيًا: اختيار المنتج سواء الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج 3 سنوات بعائد شهري 22% ثم 18% ثم 16%، أو شهادات ذات عائد شهري 19%، وتحديد مبلغ شراء الشهادة بدءا من ألف جنيه ومضاعفاته، وتحديد تعليمات الاستحقاق «تجدد أو لا تجدد»، واختيار نوع الحساب سواء جارٍ أو توفير لصرف العائد الشهري به، الموافقة على شروط الشهادة والأحكام وتفاصيل الرسوم، وتأكيد بيانات الشهادة.

- ثالثا: ستظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه سيبدأ حساب العائد بداية من اليوم التالي للشراء، ولكن يجب التأكد من الحصول على الإصدار الجديد من «الأهلي نت» باستخدام كود المستخدم وكلمة المرور الحاليين.

شراء شهادة بنك مصر «أون لاين»

يمكن شراء الشهادة عبر خدمة الموبايل البنكي التي يقدمها بنك مصر BM Online، لكن يجب تسجيل الدخول إلى تطبيق BM Online باستخدام كود التعريفي والرقم السري، واختيار إصدار شهادات استثمار، واختيار نوع الشهادة، واختيار مبلغ الشهادة بدءًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتأكيد الطلب بعد استكمال بيانات الحساب.