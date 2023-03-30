سعر الدولار اليوم يُغلق على استقرار.. وأول التعاملات في البنوك الأحد

أغلق سعر الدولار اليوم الخميس 30-3-2023 في البنوك المصرية مع نهاية عملها، على استقرار وسط تداول وطلب هادئ من قبل المتعاملين على العملة الأمريكية.

تتجه الأنظار إلى سعر الدولار، الأحد المقبل، حيث تستأنف البنوك النشاط المصرفي بعد عطلتي الجمعة والسبت.

سعر الدولار اليوم الخميس

واصل سعر الدولار اليوم استقراره في جميع البنوك، واحتفظت البنوك الحكومية بلقب الأقل سعراً، فيما جاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك الخاصة أعلى سعراً.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري، السعر الأقل للشراء بـ30.75 جنيه وللبيع بـ30.85 جنيه، وشاركه في ذلك بنك التنمية الصناعية الحكومي.

جاء سعر الدولار اليوم في ثاني أكبر البنوك الحكومية مستقرا عند 30.75 جنيه للشراء وللبيع بـ30.85 جنيه، محتفظا بأقل سعر هو الآخر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

حل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري عند مستوى 30.84 جنيه للشراء، واحتفظ بأعلى سعر للبيع عند 30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

استحق مصرف أبوظبي لقب أعلى بنوك القطاع الخاص سعرا في شراء وبيع الدولار، حيث سجل سعر الدولار اليوم الخميس للشراء 30.90 وللبيع 30.95 جنيه.

في أكبر بنوك القطاع الخاص المصري، جاء سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهي أغلب مستويات البيع والشراء في بقية البنوك.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه الاسترليني

ارتفع الجنيه الإسترليني مرة أخرى إلى 1.23 دولار، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.234 دولار، بعد أن قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الاثنين إن المزيد من التشديد النقدي سيكون مطلوبًا إذا ظهرت علامات على استمرار الضغط التضخمي.

وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي البريطاني سعره المصرفي الرئيسي للمرة الحادية عشرة على التوالي إلى 4.25% وترك الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة في حالة استمرار التضخم.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم في بريطانيا قد تسارع بشكل غير متوقع إلى 10.4% في فبراير، وهو أعلى بكثير من هدف البنك عند 2%، وفي الولايات المتحدة، يتوقع الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى هذا العام.