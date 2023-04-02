سعر الدولار اليوم الأحد 2-4-2023 مستقر في البنوك.. وعالميا يخسر 1%

وسط حالة من الترقب، افتتحت البنوك المصرية، تعاملاتها على استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 2-4-2023، وكان أقل أسعار الدولار في البنوك الحكومية، خاصة البنك الأهلي المصري، الأكبر في القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، محتفظاً بلقب أرخص البنوك في سعر الدولار بيعاً وشراءً.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر عند مستواه السعري في البنك الأهلي المصري، وسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وشاركهما في ذلك بنك التنمية الصناعية الحكومية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

ظل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري على نفس مستواه الأسبوع الماضي دون أي تغيير، وسجل 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

في أكبر بنوك القطاع الخاص المصري، سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وشاركه في ذلك ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص، البنك الأهلي قطر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

احتفظ مصرف أبوظبي الإسلامي، بلقب الأعلى بيعاً وشراءً، وسجل سعر الدولار اليوم الأحد لديه 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية

في بقية البنوك المصرية، سجل سعر الدولار اليوم الأحد 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، كما هو الحالي في بنك الإسكندرية، بنك الأهلي المتحد، بنك فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، بنك قناة السويس، بنك الكويت الوطني، وبنك أبوظبي التجاري.

سعر الدولار عالمياً

خفف مؤشر الدولار بعض المكاسب يوم الجمعة، وتراجع المستثمرون عن رهاناتهم على المزيد من التشديد النقدي بعد أن تباطأ تضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، أكثر من المتوقع إلى 4.6% في فبراير، وهو أدنى مستوى في 15 شهرًا.

في وقت سابق، اقترح العديد من صانعي السياسة الفيدراليين أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي لترويض التضخم، حتى بعد الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي.

تقوم رهانات سوق المال الآن بتسعير فرصة تزيد على50% أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ثم يتوقف مؤقتًا بعد ذلك.

في غضون ذلك، يسير مؤشر الدولار على المسار الصحيح للانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، وهو منخفض بأكثر من 2% في مارس، وأثارت نهاية دورة تشديد سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي فزع المستثمرين، وفقد مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية أكثر من 1% في الربع الأول من هذا العام.