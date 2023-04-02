سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات.. استقرار في البنوك

أغلقت البنوك المصرية، تعاملاتها على استقرار في سعر الدولار اليوم الأحد 2-4-2023 دون تغيير يذكر، ليتراوح السعر بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه للشراء، و30.85 جنيه و30.96 جنيه للبيع، وسط تعاملات هادئة وطلب متوسط على العملة الصعبة.

سعر الدولار اليوم الأحد

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك الحكومية الأدنى مستوى مقارنة ببقية البنوك بـ30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، فيما كان سعر الدولار اليوم في بنوك القطاع الخاص 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، محتفظاً بذلك بأعلى سعر للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

احتفظ البنك الأهلي المصري بأقل سعر للدولار اليوم من بين البنوك المصرية كافة، وسجل سعر الدولار لديه للشراء 30.75 جنيه وللبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

شارك بنك مصر، شقيقه الأكبر البنك الأهلي المصري، في الاحتفاظ بأقل سعر للشراء والبيع، وسجل سعر الدولار اليوم لديه 30.75 جنيه للأول و30.85 جنيه للثاني، وشاركهما في السعر بنك التنمية الصناعية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

في أكبر بنوك القطاع الخاص بمصر، سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهي نفسها أسعار البيع والشراء لدى ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص، بنك قطر الوطني.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

احتفظ مصرف أبوظبي الإسلامي، بأعلى سعر للشراء عند 30.90 جنيه، فيما بلغ سعر الدولار اليوم لديه للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المصرية

كان سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية الأكثر شيوعاً هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، كما هو الحال في بنوك: الإسكندرية، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، دبي الإمارات الوطني، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، وبنك قناة السويس، إلى جانب بنك التعمير والإسكان.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر، اليوم الأحد، شهادتين بعائد مرتفع 19% ثابت و22% متناقصة لمدة 3 سنوات، ودورية صرف العائد شهرية.