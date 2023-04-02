«المتحدة» تبدع في نقل آلام الصعيد.. من ميراث النساء لتوليهن العمدية

انتهت العشر الأيام الأولى من شهر رمضان، فيما أبدعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مسلسلات رمضان التي نالت إعجاب الكثيرين وحصدت ملايين المشاهدات، خصوصًا أنّ من بينها مسلسلات ترصد مشكلات واقعية موجودة في مختلف القرى وتحديدًا بالصعيد، أبرزها الخصومات الثأرية، والامتناع عن تسليم الميراث للنساء، وحتى تولي سيدة منصب العمدة.

وتقدم «المتحدة»، نحو 17 مسلسلًا متنوعًا على عدة قنوات، بينها دراما، وتاريخي، ووطني، وكوميدي، واجتماعي، وديني، وذلك لتوفير كافة ما قد يرغب المشاهب بمتابعته.

أزمة الثأر في مسلسل ضرب نار

وخلال الآونة الأخيرة تصدر مسلسل ضرب نار بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وماجد المصري، وكوكبة من النجوم، وتدور أحداثه حول قتل أحد كبار قرية جابر بسبب النصب على محسن نجل عم جابر الكوماندا ليجعله يسافر عن طريق الهجرة غير الشرعية، ثم ينتقم ممن قتله، وتبدأ أزمة أخذ الثأر في إطار شعبي مليء بالصراعات، وهو ما يجعل جابر يفر خارج البلد إلى القاهرة، وتتوالى الأحداث.

منع المرأة من الميراث في عملة نادرة

وتبدع النجمة نيللي كريم، والفنان جمال سليمان، وكوكبة من النجوم، في مسلسل عملة نادرة والذي تدور أحداثه في إحدى محافظات الصعيد، ليناقش أزمة كبيرة تعاني منها السيدات في الصعيد، وهي حرمان النساء من الحصول على ميراثهن في الأرض الزراعية، وأنّ تأخذ أموالًا بدلًا من الأرض، بينما يتم معاداة من تخالف تلك العادات والتقاليد.

وتجسد الفنانة نيللي كريم دور سيدة تدعى "نادرة" والتي ترفض ترك ميراثها أو الحصول على أموال مقابل أرضها، وتتمسك بالحصور عليها مما يتسبب في دخولها بدوامة من المشاكل.

أزمة تولي النساء العمودية في حضرة العمدة

وفي مسلسل حضرة العمدة الذي تجسده الفنانة روبي، تجسد مشكلة أخرى من المشاكل التي تقابلها النساء، والتي تتمثل في حدوث نزاعات فور تولي "صفية الفارس" الدور الذي تجسده "روبي" لعمودية قرية تل شبورة، فتدخل في صراعات كبيرة هي وعائلتها مع باقي العائلات.

وبحسب ملخص الحلقات العشرة الأولى من مسلسل "حضرة العمدة"، فإنّ صفية أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ترشحت للعمودية بضغط من أهلها، وفازت باكتساح، لتقابل أزمة وانقسام بين أهالي القرية بين مؤيد ومعارض، حيث رفض الكثيرون تولي سيدة شابة لمنصب العمدة الذي كان دائمًا حكرًا على الرجال.