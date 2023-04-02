ملخص أول 10 حلقات من مسلسل عملة نادرة.. نيللي كريم تكشف قاتل زوجها

بعد مرور 10 أيام من شهر رمضان الكريم، يرغب الجمهور الذي لم يتابع الأعمال الفنية باستمرار في معرفة أهم الأحداث، وخاصة ملخص أول 10 حلقات من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم.

ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل عملة نادرة

تجسد الفنانة نيللي كريم دور نادرة، التي تعيش في بيت العائلة مع زوجها، ولكنه يتعرض للقتل على يد شقيقه مسعود، الذي يجسد دوره أحمد عيد، وذلك يأتي بسبب ولادة زوجته نادرة ولداً، ما أدى إلى كتابة «عبد الجبار» فدادين كثيرة من الأراضي، وهذا أقام عداوة بينه وبين شقيقه .

أحداث الـ10 حلقات الأولى من مسلسل عملة نادرة

تحاول نيللي كريم خلال الحلقات الـ10 السابقة أن تنهي ذلك الأمر، وتبحث وراء الجاني، وتذهب لمكان الجريمة، وتحاول أن تصل إلى أي دليل حتى تتعرف على الجاني وتستطيع أن تثبت أن مسعود قاتل زوجها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وعلي الطيب وكمال أبورية وفريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.