حالة الطقس غدا في المحافظات.. أتربة وغيوم جزئية وتحذيرات للمواطنين

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات إذ تشهد البلاد نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة على عدد من المحافظات وسط طقس غائم جزئياً، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية نظراً لوجود الأتربة العالقة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضح البيان أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد طقسا مشمسا معتدل الحرارة نهاراً في القاهرة الكبرى وسجلت العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة وبلغت سرعة الرياح 18 كيلو متر في الساعة.

تحذيرات من حالة الطقس غدا الإثنين

وعن حالة الطقس غدا في الوجه البحري ومدن القناة يسود طقس مشمس مع وجود أتربة عالقة وسجلت العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

وتنشط الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية إذ بلغت سرعتها 48 كيلو متر في الساعة مع طقس غائم جزئيا وسجلت العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

وعن طقس غدا الإثنين في محافظات السواحل الشمالية الشرقية يشهد نشاط للرياح أيضا إذ سجلت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

وتشهد محافظات شمال الصعيد تأثير أتربة عالقة مع نشاط للرياح وسجلت سرعتها 24 كيلو متر في الساعة وسط طقس مشمس نهاراً بارد ليلاً وسجلت العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.