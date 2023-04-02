يتساءل متابعو مسلسل سره الباتع عن موعد عرض الحلقات الجديدة من المسلسل الذي يعرض على شاشة قناة on بشغف كبير، بعد تطور الأحداث التي شهدها المسلسل، فموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم يشغل محركات بحث الكثير من محبي ومتابعي المسلسل الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2023.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم في الساعة 7:30 مساءً يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن متابعة قناة on على التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on يستعرض أحداث المسلسل التي تدور في حقبتين الأولى الحقبة الحالية، والثانية الحقبة الفرنسية، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس التي تحمل اسم سره باتع، ويضم المسلسل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأعمار.

أحداث مسلسل سره الباتع

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on اليوم يكشف عن تمكن حامد من التضحية بنفسه من أجل أهالي القرية والشيخ سليم بعد تهديد الجنرال الفرنسي بقتله مثلما فعل مع الفلاحين الذين ساهموا في إنقاذ حامد من المحاكمة التي أعدت له بسبب قتله 3 من الجنود الفرنسيين، ولكن أهالي القرية قاموا بربط حامد في جذع شجرة حتى لا يتمكن من الذهاب إلى الجنرال وتسليم نفسه كما يريد أن يفعل.