مسلسل سره الباتع.. ما سر وشم الطيور الموجود على وجه حامد خلال هروبه؟

جذب انتباه الكثير من مشاهدي مسلسل سره الباتع، وشم الطيور الذي يوجد على وجه الفنان أحمد السعدني بعد ظهوره اثناء محاكمة الفرنسيين له، وهروبه من المحاكمة بمساعدة أهالي القرية، والمذبحة التي ارتكبها الجنرال الفرنسي، لذلك بحث الكثير من متابعي المسلسل بمعرفة سر وشم الطيور على وجه حامد والأنواع المختلفة منه.

مسلسل سره الباتع وسبب وشم الطيورعلى وجه حامد

تناولت أحداث الحلقة 12 من مسلسل سره الباتع مشهد مميز لوشم طيور وجد على وجه أحمد السعدني وهروبه من المحاكمة، أيضاً تناولت الرواية الأصلية للمسلسل تفاصيل المشهد حيث يقوم الأهالي برسم نفس الوشم على وجوههم حتى لا يعرف الفرنسيين أيهما حامد في مشهد درامي مؤثر.

مسلسل سره الباتع وأنواع وشم الطيور

يعتبر وشم الطائر المرسوم على وجه النجم أحمد السعدني من العادات القديمة في صعيد مصر ويتمّ رسمه على وجوه الأطفال، وهناك العديد من أنواع الوشم لذلك نستعرض لكم بعضاً منها:

وشم القلب ويمثل أجنحة الكاردينال الحمراء الزاهية شغفًا بالحياة، ويمثل الكاردينال نفسه الشباب والسعادة.

وشم الحمامة ويرمز إلى السلام والحب.

وشم البومة يمثل الحكمة والمعرفة.

أما وشم الطائر الأزرق يمثل السعادة والحظ وهناك الكثير من الأنواع المختلفة من وشم الطيور الدالة على معانى كثيرة بالواقع.

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة

تم تحديد مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023 في تمام الساعة 12 صباحًا، ويمكن متابعة القناة من خلال التردد الآتي:

التردد: 12206

الاستقطاب :عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6