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انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق «طنطا - الإسكندرية» الزراعي دون إصابات

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
08:24 م | الأحد 02 أبريل 2023
انقلاب سيارة نقل ثقيل بطنطا

انقلاب سيارة نقل ثقيل بطنطا

شهد طريق «طنطا - الإسكندرية» الزراعي، انقلاب سيارة نقل ثقيل، بمنطقة المعرض بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مما أدى إلى تعطل الحركة المرورية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بانقلاب سيارة نقل ثقيل 

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل، على طريق «طنطا - الإسكندرية» الزراعي بمنطقة المعرض بمدينة طنطا، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية، دون وقوع إصابات أو أضرار أو خسائر في الأرواح.

تيسير الحركة المرورية 

وتم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية، وأوناش لرفع أثار الحادث، تمهيدا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وانتشار لإدراة المرور بالغربية، وعمل تحويلات مرورية لتيسير حركة المرور، لحين الانتهاء من رفع أثار الحادث، وتبين من المعاينة الأولية، أن اختلال عجلة القيادة، بيد السائق والحمولة الزائدة، أدت إلى انقلاب السيارة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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