إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على «الصحراوي» الغربي بالفيوم

أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج بالمخ، جراء انقلاب حادث سيارة ربع نقل على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، اتجاه القاهرة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على التحكم فيها فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، الذين كانوا في طريق عودتهم من محافظة المنيا إلى محل عملهم بمحافظة القاهرة بعد انتهاء أجازتهم في أول أيام رمضان.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 10 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان انقلاب سيارة ربع نقل، وتبينّ وقوع الحادث قبل كمين الطيور بنحو 10 كيلومترات، قرب قرية قصر الباسل باتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.